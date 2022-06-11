إصدار أول جواز سفر روسي في منطقة خيرسون الأوكرانية

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أصدرت سلطات منطقة خيرسون في أوكرانيا، أول جواز سفر روسي، واستلم 23 شخصا وثيقة هوية، من بينهم رئيس ما تعرف بالإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو.

وقال سالدو في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "هذا حدث تاريخي بالنسبة لنا. في منطقة خيرسون، تلقينا رسميا تأكيدا لمواطن روسي. هذه هي أهم وثيقة موجودة في حياة أي شخص".

وصرح السكرتير الصحفي للإدارة سيرجي موروز، بأن موعد إصدار جوازات السفر الأولى يتزامن مع الاحتفال المرتقب بيوم روسيا.

وكان الجيش الروسي قد سيطر على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه جنوبي أوكرانيا.

وقالت الوكالة الروسية: "تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وأعيدت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم".