السجن 6 سنوات لكهربائي سيارات لإدانته بالاتجار في مخدر الهيروين ببولاق

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة كهربائي سيارات بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة بولاق الدكرور.

كما عاقبت المحكمة المتهم بالحبس 3 أشهر عن تهمة حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 3549 لسنه 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن "مصطفى ر."، 40 سنة، كهربائي سيارات، أحرز بقصد الاتجار جوهراً محدداً "الهيروين"، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أنه تمكن من ضبط المتهم للتنفيذ عليه في القضية رقم 23525 لسنة 2019 جنح بولاق الدكرور، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وبتفتيشه عثر بحوزته على تسعة أكياس شفافة للهيروين المخدر وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وأضاف معاون المباحث أنه بمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش أقر باتجاره في الهيروين المخدر، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته والمبلغ المالي حصيلة تلك التجارة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.