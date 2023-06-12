السفير الروسي لدى النمسا: موسكو لا تزال الشريك التجاري الرئيسي لفيينا

قال السفير الروسي لدى النمسا دميتري ليوبنسكي، اليوم الأحد، إن التعاون بين روسيا والنمسا تباطأ بسبب العقوبات لكنه لا يزال على مستوى عالٍ إلى حد ما.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية: "إن التعاون التجاري والاقتصادي، على الرغم من تباطئه وسط ضغوط العقوبات ذات الدوافع السياسية، لا يزال مهمًا. ووفقًا للإحصاءات، لا تزال روسيا من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للنمسا، حيث تحتل المرتبة السادسة من حيث التجارة".

من ناحية أخرى، أشار ليوبنسكي اليوم الأحد، إلى أنه لا يوجد حوار سياسي بين موسكو وفيينا، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن بناء مثل هذه الاتصالات إذا لزم الأمر.

وقال "الحوار السياسي مع النمسا غائب من حيث المبدأ، ببساطة لا توجد أجندة لذلك، لكن حقيقة أنه ليس لدينا حاليًا أي اتصال عمليًا لا يعني أنه لا يمكن بناؤه بشكل ضروري، ولكن، بصراحة، أنا لا أرى مثل هذه الضرورة الآن".