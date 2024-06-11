ميقاتي: جنوب لبنان يعيش نكبة حقيقية

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن العدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي، تسبب في أضرار هائلة بالمرافق التعليمية والمنشآت الصحية والتنموية والزراعية والثروة الحيوانية.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء: «جنوبنا وأهله أيها السادة في نكبة حقيقية لا وصف لها، والعدوان المستمر يمعن في القتل والتدمير والحرق الممنهج محولا جنوب لبنان أرضا قاحلة ومحروقة».

ودعا المشاركين إلى «مد يد العون والمساعدة وإصلاح الأضرار ومساعدة الناس ودعمهم في إعادة الإعمار والثبات؛ لأن لبنان الرمز سيبقى بلدا مهما لهم مهما عصفت الأزمات».

وتستضيف المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء، مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة.

ويعقد المؤتمر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويشارك في المؤتمر الذي يعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية، ويهدف إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.