قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن صافرات الإنذار أُطلقت للتحذير من قصف صاروخي مُحتمل بمدينة حيفا الساحلية الشمالية.

وأعلن الجيش، قبل ساعات، أنه اعترض "هدفاً جوياً مشتبهاً به" قبالة ساحل حيفا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لموقع قناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

بدورها، أشارت القناة الـ12 الإسرائيلية إلى أن هذه أول مرة تدوي فيها صفارات الإنذار في المدينة منذ يناير الماضي.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن صباح اليوم مقتل ضابط و3 من جنوده وإصابة آخرين من لواء جفعاتي أمس الاثنين خلال معارك ضارية في رفح جنوب قطاع غزة.

وصرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بأن إسرائيل استيقظت على "صباح صعب" مع الإعلان عن مقتل من وصفهم بأنهم "4 من خيرة أبناء إسرائيل" في لواء جفعاتي بمدينة رفح