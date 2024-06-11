محافظ الأقصر يبحث التعاون المشترك مع الهيئة العامة للرقابة الصحية

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استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة ناهد محمد، مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر؛ لبحث سبل التعاون المشترك لتقديم خدمة كبية تأمينية شاملة وبجودة فائقة

وأكدت مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، العمل على ضمان توكيد جودة مخرجات الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأوضحت أنه يجري التعاون والتنسيق الكامل مع محافظة الأقصر في الإسراع من منظومة التأمين الشامل ونشر ثقافة الجودة بين عامليها؛ لتقديم أفضل خدمة للمنتفعين.