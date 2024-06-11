نوكيا تكشف عن إجراء أول مكالمة هاتفية بالصوت ثلاثي الأبعاد

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حققت شركة الاتصالات الفنلندية نوكيا إنجازا كبيرا في تكنولوجيا الاتصالات الصوتية، حيث أعلنت عن إجراء أول مكالمة هاتفية في العالم باستخدام الصوت ثلاثي الأبعاد.

ووفقا للشركة، توفر هذه التكنولوجيا الجديدة تجربة فورية للمستخدم، حيث يمكنه سماع كل شيء بوضوح أثناء المكالمة كما لو كان مع الشخص الآخر.

وتوفر التكنولوجيا تجربة صوتية ثلاثية الأبعاد للمستخدمين، مقارنة بتجربة المكالمات الهاتفية أحادية الصوت التي تقدمها الهواتف الذكية حاليا، حيث يتم ضغط الصوت في قناة واحدة.

وأجرى رئيس نوكيا والرئيس التنفيذي بيكا لوندمارك أول مكالمة غامرة إلى ستيفان ليندستروم، سفير فنلندا للتحول الرقمي والتكنولوجيات الجديدة، باستخدام برنامج الترميز "3 جي بي بي آي في إيه إس" عبر شبكة الجيل الخامس .وعلق لوندمارك قائلا: "لقد استعرضنا مستقبل المكالمات الصوتية".

وأضاف: "تأخذك هذه التقنية الصوتية الرائدة إلى بيئة المتصل، مما يخلق تجربة استماع مكانية ومحسّنة بشكل كبير للمكالمات الصوتية والفيديو، مما يوفر فوائد كبيرة للتطبيقات الصناعية والتجارية".

وأضافت الشركة ومقرها فنلندا أن هذه التكنولوجيا لم يتم تنفيذها بعد في شبكات الهواتف المحمولة.

وقال ليندستروم إن تجربة الصوت ثلاثية الأبعاد شيقة وتجعل التفاعل أكثر واقعية ، مما يجلب مزايا جديدة كثيرة للتواصل الشخصي والمهني.

وفي الوقت الحالي، يتم استخدام تقنية "آي في إيه إس كوديك" في تطبيقات مثل نتفليكس وأبل ميوزيك وديزني بلاس لتوفير تجربة صوتية واقعية للمستخدمين، وفقًا لما ذكره موقع "ذا فيرج".