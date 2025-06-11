 تراجع غير متوقع لمخزون النفط في أمريكا خلال الأسبوع الماضي - بوابة الشروق
الأربعاء 11 يونيو 2025 9:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

تراجع غير متوقع لمخزون النفط في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 9:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 9:06 م

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 6 يونيو الحالي بواقع 6ر3 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار 100 ألف برميل، بعد تراجعه بواقع  3ر4  مليون برميل في الأسبوع السابق.

ومع التراجع غير المتوقع، أصبح المخزون 4ر432 مليون برميل أي أقل بنسبة 8% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 5ر1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 2% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

في الوقت نفسه، ارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 2ر1 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 17%  تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك