تراجع غير متوقع لمخزون النفط في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 6 يونيو الحالي بواقع 6ر3 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار 100 ألف برميل، بعد تراجعه بواقع 3ر4 مليون برميل في الأسبوع السابق.

ومع التراجع غير المتوقع، أصبح المخزون 4ر432 مليون برميل أي أقل بنسبة 8% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 5ر1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 2% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

في الوقت نفسه، ارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 2ر1 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 17% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.