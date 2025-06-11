** لارس بو مولر: أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا المصريين لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون

أعلنت سفارة الدنمارك في مصر، اليوم، عن وصول سفيرها الجديد لارس بو مولر، إلى القاهرة لتسلم مهام منصبه، مشيرة إلى أنه يتمتع بخبرة دبلوماسية واسعة ودراية كبيرة بمنصبه الجديد.

وقالت سفارة الدنمارك، في بيان، إن السفير المُعيّن شغل مؤخرًا منصب الممثل الخاص للدنمارك في أفغانستان، حيث أثبت بذلك قدرته على التعامل مع مختلف البيئات الجيوسياسية المعقدة.

وقبل ذلك، شغل مولر منصب مدير إدارة الجوار الأوروبي (2018-2022) بوزارة خارجية الدنمارك. وفي هذا المنصب، كان مسؤولًا عن العلاقات السياسية وبرامج المساعدة التي تُقدّمها الدنمارك للدول المجاورة للاتحاد الأوروبي في شرق وجنوب شرقه، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا وآسيا الوسطى وتركيا وغرب البلقان.

كما شغل مولر منصب نائب رئيس البعثة وسفير في السفارة الدنماركية بواشنطن العاصمة، من عام 2014 إلى عام 2018.

وأوضح البيان أن مسيرة مولر المهنية الطويلة في وزارة الخارجية شملت عمله رئيسًا لقسم السياسات الأمنية (2009-2014)، ورئيسًا لقسم في وكالة الإدارة الحكومية بوزارة المالية (2007-2009)، ونائبًا لرئيس قسم السياسة الخارجية في وزارة الخارجية (2003-2007).

وتشمل المناصب الدولية التي شغلها مولر منصب السكرتير الأول في البعثة الدائمة للدنمارك لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بلجيكا (2000-2003). وقبل ذلك، عمل في قسم السياسات الأوروبية بوزارة الخارجية، وقسم شؤون جنوب أفريقيا (1996-2000).

ولدى وصوله القاهرة، أعرب مولر عن حماسه لمنصبه الجديد قائلاً: "يشرفني للغاية تمثيل الدنمارك في مصر، هذا البلد العريق ذي التاريخ الغني والثقافة النابضة بالحياة. أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا المصريين لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المتينة بين بلدينا في جميع القطاعات، من العلاقات الاقتصادية إلى التبادل الثقافي والحوار السياسي."

وإلى جانب أدواره الدبلوماسية، ساهم مولر أيضًا في المجال الأكاديمي، حيث عمل أستاذًا في الإدارة العامة والعلوم السياسية في معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة فيلنيوس في ليتوانيا (1995-1996).

وحصل مولر على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة آرهوس الدنماركية، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد. وقد مُنح وسام ريدر كورسيت (صليب الفارس).

وقالت سفارة الدنمارك إنها تتطلع إلى قيادة السفير المُعيّن مولر في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدنمارك ومصر.