محافظ بورسعيد يناقش الخطوات التنفيذية للنهوض بمنظومة الصرف الصحي وعدد من المشروعات

عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع الجهات المعنية، لمتابعة الموقف الحالي فيما يتعلق بمشكلات الصرف الصحي بأحياء المحافظة، وذلك استجابة لشكاوى ومطالب المواطنين في هذا الشأن.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، وأحمد فرغلي وحسن عمار عضوا مجلس النواب، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد، وعدد من رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، أبرز التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

واستمع إلى تقارير من الجهات المختصة بشأن المشكلات القائمة، مناقشًا آليات تطوير وتجديد محطات الصرف الصحي، بما يسهم في القضاء على المشكلات المتكررة، ويدعم تحسين البنية التحتية في المحافظة.

وأكد المحافظ، ضرورة التنسيق بين كل الجهات المختصة لسرعة حل مشكلات الصرف الصحي في هذه المناطق بشكل عاجل، مشيرًا إلى تنفيذ خطة تطوير ستشمل رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، وصيانة نوازل العمارات وغرف التفتيش، ودهان واجهات العمارات، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف لتحسين البيئة العمرانية، وذلك في إطار زمني محدد، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير في نوازل العمارات وغرف التفتيش، والإبلاغ الفوري عن أي حالات سرقة لمواسير الصرف الصحي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما وجه اللواء محب حبشي، بوضع خطة تنفيذية محددة المدة تستهدف الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة.

وفي سياق متصل، استعرض محافظ بورسعيد، مستجدات العمل في مشروعات تطوير الطرق الجارية بعدد من الأحياء، موجها بالالتزام بخطة زمنية محددة تكفل سرعة الانتهاء من تطوير عدد من الشوارع حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة ولتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات.



وكان محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي، أجرى صباح اليوم جولة ميدانية، بحي الزهور للوقوف ميدانيا على المشكلات التي تواجه الحي في قطاع الصرف الصحي، ومناقشة آليات تنفيذ أعمال التطوير بحضور الجهات المعنية.