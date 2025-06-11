ترامب: محكمة استئناف فيدرالية قضت بحق واشنطن فرض تعريفات جمركية لحماية نفسها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن محكمة استئناف فيدرالية قضت بحق واشنطن فرض تعريفات جمركية لحماية نفسها ضد الدول الأخرى.

وكتب عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، مساء الأربعاء: «قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية للتو بأن الولايات المتحدة يمكنها استخدام التعريفات الجمركية لحماية نفسها ضد الدول الأخرى. هذا انتصار كبير ومهم لأمريكا».

وفي وقت سابق، أمرت محكمة استئناف فيدرالية بالسماح للرئيس ترامب، بمواصلة فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، مما يسمح له بالاستمرار في إحدى سياساته الاقتصادية الرئيسية.

وأصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية أمرًا بتمديد السماح السابق قصير الأجل لرسوم ترامب الجمركية، بعد أن طعن البيت الأبيض في حكم صادر عن محكمة تجارية فيدرالية أوقفت هذه الرسوم.

ولم تقدّم المحكمة تفاصيل لإصدارها حكما لصالح ترامب، ولم يُسجل أي قاضٍ اعتراضًا على القرار.

وجاء قرار المحكمة قبل شهر من انتهاء فترة التجميد البالغة 90 يوماً التي فرضها ترامب على معظم الرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة.