مسئول عراقي: لم نرصد أي حدث أمني يستدعي إخلاء السفارات

أكد مصدر حكومي عراقي، أن إخلاء بعض العاملين غير الأساسيين في السفارة الأمريكية يتعلق بإجراءات تخص الوجود الأمريكي بالمنطقة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "تعقيباً على تم تداوله من أخبار تتعلق بخطوة إخلاء لبعض العاملين غير الأساسيين في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد"، مؤكدا أن "هذه الخطوات تتعلق بإجراءات تخص الوجود الدبلوماسي الأمريكي في عدد من بلدان الشرق الأوسط، ولا يخص العراق فقط إذ لم يسجل لدى الجانب العراقي أي مؤشر أمني يستدعي هذا الإاخلاء".

وجدد التأكيد على "أن كل المؤشرات والإيجازات الأمنية تدعم تصاعد قراءات الاستقرار واستتباب الأمن الداخلي، وأن جميع البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق، تتمتع بأوسع مديات العمل الآمن وحرية التواصل والفاعلية وبمختلف النشاطات وعلى مستوى جميع أنحاء العراق وليس في العاصمة بغداد فقط".