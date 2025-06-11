شرطي بلجيكي يواجه السجن لمدة تصل إلى 30 عاما بعد وفاة فتى خلال مطاردته

قال ممثلو الادعاء في بروكسل، اليوم الأربعاء، إن شرطيا بلجيكيا يواجه السجن لمدة تصل إلى ثلاثين عاما بعدما أسفر حادث اصطدام عن وفاة فتى "11 عاما".

وقال النائب العام جولين موينيل للصحفيين: "بناء على النتائج الأولى للتحقيق، كانت الشرطة تلاحق الفتى؛ لأنه كان يقود سكوتر كهربائي قبل أن يتم دهسه فيلقى حتفه في أحد متنزهات بروكسل".

وأضاف موينيل، أنه جرى اتهام رجل الشرطة الذي كان يقود سيارة الشرطة بعرقلة حركة المرور بشكل كيدي مما أدى إلى الوفاة، وهو ما يعاقب عليه بالسجن لما بين عشرين إلى ثلاثين عام، مشيرا إلى أنه تم وضع الشرطي قيد الإقامة الجبرية.

وبحسب التحقيق المبدئي، لاحقت الشرطة الفتى بدون تشغيل أنوارها الزرقاء أو صافرات الإنذار، وبسرعة أكثر من 40 كيلومترا في الساعة في متنزه غير مسموح فيه بدخول السيارات.

وقال موينيل، إنه تمت مصادرة الهواتف الجوالة الخاصة برجال الشرطة لتحليل رسائل الدردشة بعد الأقوال المتضاربة.

وقع الحادث الأسبوع الماضي بمقاطعة جانشورن في بروكسل.