رئيس الحكومة العراقية يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي والسيادة  السورية

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أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة وإدانة أي مساس بها.

ودعا السوداني خلال استقباله وفد الهيئة العلمائية الإسلامية الشيعية في سوريا برئاسة الشيخ أدهم الخطيب إلى أهمية "استقرار سوريا وما يمثله ذلك للأمن الوطني العراقي"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وطالب بمشاركة جميع فئات الشعب السوري في التأسيس لدولة تقوم على مبدأ المواطنة.

وحسب البيان شهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في سوريا والتأكيد على دعم الجهود الساعية إلى نشر ثقافة المصالحة والتعايش السلمي، وتدعيم الاستقرار والسلم الاجتماعي.