أمريكا تعتقل 20 شخصا في أول ليلة لتطبيق حظر التجول في لوس أنجلوس

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، إن الشرطة اعتقلت أكثر من 20 شخصا، معظمهم بسبب انتهاكات حظر التجول، وذلك في أول ليلة يتم فيها فرض الحظر بوسط مدينة لوس أنجلوس. كما استخدمت الشرطة قذائف مخصصة للسيطرة على الحشود لتفريق مئات المتظاهرين الذين كانوا يحتجون ضد حملة الصارمة التي ينفذها الرئيس دونالد ترامب ضد المهاجرين.

وأشار المسؤولون إلى تراجع عدد الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين مقارنة بالليالي السابقة، وبحلول الفجر كانت شوارع وسط المدينة مزدحمة بالسكان الذين يصطحبون كلابهم للسير، والمواطنين وهم يحملون أكواب القهوة.

وقال مسؤولون إن حظر التجول كان ضروريا لوقف التخريب والسرقة من جانب المشاغبين الذين يريدون إثارة مشكلات بعد خمسة أيام من الاحتجاجات، والتي تركزت في معظمها بوسط المدينة.

ويغطي حظر التجوال منطقة تبلغ مساحتها ميل مربع (5ر2 كيلومتر مربع) وتشمل منطقة وقعت فيها احتجاجات منذ يوم الجمعة في المدينة المترامية الأطراف التي يقطنها 4 ملايين نسمة. وتبلغ مساحة مدينة لوس أنجلوس نحو 500 ميل مربع (1295 كم مربع).