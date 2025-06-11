عميد هندسة عين شمس يستقبل الدكتورة إيمي جادسدن مساعد نائب رئيس جامعة بنسلفانيا الأمريكية

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استقبل الدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إيمي بيلبستين جادسدن مساعد نائب رئيس الجامعات للمبادرات الدولية في جامعة بنسلفانيا الأمريكية بتنظيم مكتب التعاون الدولي بالكلية، بحضور الدكتورة نهى جمال سعيد منسق التبادل العلمي والوافدين، والدكتورة إنجي رضا الدمك منسق الاتفاقيات الدولية والخريجين، في ضوء التوسع في التعاون القائم بين كلية الهندسة وجامعة بنسلفانيا الأمريكية.

وأشادت إيمي بيلبستين جادسدن، خلال جولتها بالكلية، بمدى تقدم المعامل بقسمي التصالات والعمارة.

كما أبدت إعجابها بالحرم الجامعي ومكوناته، بالإضافة إلى إكتساب الكلية لمفهوم مباني صديقة البيئة من خلال تصميم المباني والمنشأت.

والتقت مع الدكتور خالد دويدار الخريج السابق لجامعة بنسلفانيا، ومع عدد من الطلاب الذين التحقوا ببرنامج التبادل العلمي.

وأكدت في نهاية الزيارة، إمكانية التوسع في التعاون القائم فعليا من خلال منحة ساويرس، وزيادة عدد المبادرات والتعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس.