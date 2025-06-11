سلوفاكيا تهدد بعرقلة عقوبات روسيا ما لم تُعالج مخاوفها من أزمة الطاقة

قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، يوم الثلاثاء، إن سلوفاكيا قد تعرقل حزمة العقوبات الأوروبية المقبلة ضد روسيا ما لم تقدم المفوضية الأوروبية حلا لمخاوف البلاد بشأن إمدادات الطاقة.

وكتب فيكو على فيسبوك: "لن تدعم جمهورية سلوفاكيا حزمة العقوبات الثامنة عشرة المقترحة ضد الاتحاد الروسي إذا فشلت المفوضية الأوروبية في تقديم حل حقيقي للأزمة التي ستواجهها سلوفاكيا بعد التوقف الكامل لإمدادات الغاز والنفط والوقود النووي من روسيا".

وتعتمد سلوفاكيا، التي تشترك في الحدود مع أوكرانيا وتعد عضوا في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشكل كبير على الطاقة الروسية. وأدى توقف تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى تعقيد إمدادات الطاقة، مما تسبب في خلافات مع كييف وأثار مخاوف في براتيسلافا.

وكان البرلمان السلوفاكي وافق الأسبوع الماضي، بأغلبية ضئيلة، على قرار غير ملزم يدعو ممثلي الحكومة إلى معارضة أي عقوبات مستقبلية من شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني.

ويعرف فيكو، السياسي القومي اليساري، بانتقاده المتكرر للعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، معتبرا أنها تضر بسلوفاكيا أكثر مما تضر بروسيا.