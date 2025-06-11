طاهر: هذا هو الفارق بين كولر وريبييرو

كشف طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي الفارق بين مارسيل كولر، المدير الفني السابق للأحمر، وخوسيه ريبييرو، مدرب الفريق الحالي.

وقال طاهر محمد طاهر في تصريحات لقناة أون سبورت: "الفارق بين ريبييرو وكولر؟ المدرسة الإسبانية في التدريب مختلفة عن السويسرية، خاصة في تحضير اللعب والاعتماد بشكل أكبر على التمريرات القصيرة".

وأضاف: "كولر ظلم أفشة بعض الشيء، لأنه ظهر بشكل جيد في بعض المباريات، ولكنه كان يُستبعد في المباريات التالية، وهذا كان غريبًا بالنسبة لي، وكذلك أليو ديانج الذي تفاجأت برحيله بسبب عدم المشاركة بشكل منتظم".

وتابع: "مواجهة ليونيل ميسي؟ من وجهة نظري فرصتنا في الفوز على إنتر ميامي كبيرة وستمنحنا دفعة قوية قبل مواجهتي بالميراس وبورتو. ميسي لاعب تاريخي ولكن عندما ستنطلق صافرة البداية سيختلف الأمر".

وأتم طاهر محمد طاهر تصريحاته قائلًا: "أفضل اللعب في مركز الجناح، لكن في حال وجود نقص في المهاجم الصريح لظروف غيابات وإصابات، أقوم بدوري في مساعدة الفريق".

ويواجه النادي الأهلي فريق إنتر ميامي الأمريكي صباح يوم الأحد القادم، على ملعب هارد روك، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.