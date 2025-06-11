مقتل 49 شخصا على الأقل فى فيضانات جنوب أفريقيا

لقى 49 شخصا على الأقل حتفهم جراء فيضانات في مقاطعة كيب الشرقية بجنوب أفريقيا، بعد أن تسبب منخفض جوي شديد البرودة في هطول أمطار غزيرة وتساقط للثلوج في بعض أنحاء البلاد، وفق ما ذكره مسؤولون محليون.

وقال رئيس وزراء مقاطعة كيب الشرقية، أوسكار مابوياني، إن حصيلة الضحايا قد تم إعلانها من جانب الشرطة.

وأوضح مابوياني للصحفيين أن الحصيلة شملت ستة طلاب جرفتهم المياه بعدما علقت حافلتهم المدرسية في مياه الفيضانات قرب أحد الأنهار أمس الثلاثاء، مضيفا أن أربعة طلاب آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وكان مكتب مابوياني قد أفاد، أمس الثلاثاء، بوقوع سبع وفيات جراء الفيضانات.