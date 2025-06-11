رئيس وفد التفاوض الروسي يعلن تسليم أوكرانيا جثامين 1212 جنديا

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أعلن رئيس الوفد الروسي في مفاوضات اسطنبول فلاديمير ميدينسكي، أن روسيا سلمت الجانب الأوكراني 1212 جثة لعسكرييه واستلمت 27 جثة لجنود روس.

وكتب ميدينسكي، على قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»: «بدأ نقل الجثث وفقا لاتفاقات إسطنبول. الآن سيتمكنون من دفنهم وفقا للطقوس المسيحية وسيستمر التسليم خلال أيام».

وأشار إلى أن روسيا وأوكرانيا تبدآن غدًا عمليات تبادل الأسرى المصابين بجروح خطرة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «تاس».

وفي 2 يونيو الجاري، جرى التوصل إلى اتفاق في إسطنبول خلال مفاوضات موسكو وكييف بشأن القضايا الإنسانية، بما في ذلك تبادل الأسرى من الجرحى والمرضى بأمراض خطيرة والأشخاص دون سن 25 عاما، وتسليم أكثر من 6 آلاف جثة للجانب الأوكراني.

وتمت إعادة المجموعة الأولى من العسكريين الروس دون 25 عاما إلى روسيا في 9 يونيو.

بينما وصلت الطائرة التي تحمل المجموعة الثانية من العسكريين الروس الذين تم إعادتهم من أوكرانيا في 10 يونيو.

وفي المقابل، تم تسليم عدد مماثل من الأسرى الأوكرانيين إلى كييف في المرتين.