نيكي يهبط مع بيع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية وتصاعد التوتر الجيوسياسي

انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس متأثرا بموجة بيع لأسهم ​شركات الرقائق الإلكترونية، في حين أثار تصاعد ‌التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف جديدة بشأن التضخم ودفع المستثمرين إلى تجنب الأصول ذات ​المخاطر العالية.

بحلول الساعة 0046 بتوقيت جرينتش، ​هبط نيكي 1.3 بالمئة إلى 63360.96 نقطة. ⁠وفي وقت سابق من الجلسة، انخفض ​المؤشر بما يصل إلى ثلاثة بالمئة تقريبا ليتراجع ​إلى ما دون مستوى 63 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 22 مايو أيار. ونزل المؤشر توبكس ​الأوسع نطاقا 1.6 بالمئة إلى 3787.08 نقطة.



وقال ​الجيش الأمريكي أمس الأربعاء إن واشنطن شنت ضربات جديدة ‌ضد ⁠أهداف متعددة في إيران خلال الليل، وذلك بعد ساعات من توعد الرئيس دونالد ترامب بقصف إيران إذا لم تتوصل إلى ​اتفاق سلام.

وتسبب سهم ​مجموعة ⁠سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا في خسارة المؤشر نيكي 233 ​نقطة بانخفاضه 3.6 بالمئة. وخسر سهم ​فوجيكورا ⁠المنتجة للألياف الضوئية، التي تعد مكونا أساسيا في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ستة بالمئة. ⁠وتراجع ​سهم أدفانتست المصنعة لمعدات ​اختبار أشباه الموصلات بنسبة 3.7 بالمئة.

وهبط 184 سهما على المؤشر ​نيكي وارتفع 40.