نيكي يهبط مع بيع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية وتصاعد التوتر الجيوسياسي

انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس متأثرا بموجة بيع لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية، في حين أثار تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف جديدة بشأن التضخم ودفع المستثمرين إلى تجنب الأصول ذات المخاطر العالية.
بحلول الساعة 0046 بتوقيت جرينتش، هبط نيكي 1.3 بالمئة إلى 63360.96 نقطة. وفي وقت سابق من الجلسة، انخفض المؤشر بما يصل إلى ثلاثة بالمئة تقريبا ليتراجع إلى ما دون مستوى 63 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 22 مايو أيار. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.6 بالمئة إلى 3787.08 نقطة.
وقال الجيش الأمريكي أمس الأربعاء إن واشنطن شنت ضربات جديدة ضد أهداف متعددة في إيران خلال الليل، وذلك بعد ساعات من توعد الرئيس دونالد ترامب بقصف إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق سلام.
وتسبب سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا في خسارة المؤشر نيكي 233 نقطة بانخفاضه 3.6 بالمئة. وخسر سهم فوجيكورا المنتجة للألياف الضوئية، التي تعد مكونا أساسيا في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ستة بالمئة. وتراجع سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار أشباه الموصلات بنسبة 3.7 بالمئة.
وهبط 184 سهما على المؤشر نيكي وارتفع 40.