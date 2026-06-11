 وكالة: سماع عدة انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكالة: سماع عدة انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية

د ب أ
نشر في: الخميس 11 يونيو 2026 - 5:24 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2026 - 5:24 ص

سمع دوي عدة انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية عند مضيق هرمز، حسبما ذكرت وكالة مهر للأنباء.


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