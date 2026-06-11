 سي إن إن: مفاوضون قطريون يواصلون محادثاتهم في طهران رغم الضربات الأمريكية الجديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سي إن إن: مفاوضون قطريون يواصلون محادثاتهم في طهران رغم الضربات الأمريكية الجديدة

د ب أ
نشر في: الخميس 11 يونيو 2026 - 5:21 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2026 - 5:21 ص

قال مصدر دبلوماسي مطلع لشبكة (سي إن إن) الإخبارية إن وفدا قطريا وصل إلى طهران صباح الأربعاء للقاء مفاوضين إيرانيين لا يزال موجودا في البلاد، وذلك في الوقت الذي شنت فيه الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات ضد إيران.

وكان المصدر قد قال في وقت سابق لـ(سي إن إن) إن المفاوضين توجهوا إلى إيران "عقب مشاورات مع الولايات المتحدة" للقاء المسؤولين الإيرانيين "في محاولة لتقليص الفجوات المتبقية" بين الجانبين.

من جانبها، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية بأن الزيارة ستتضمن مباحثات حول العلاقات بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات في ما وصفته بـ"المسار الدبلوماسي" الهادف إلى إنهاء "الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة" على إيران.


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