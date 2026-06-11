إف بي آي يضبط مواقع احتيالية مرتبطة بالصين استهدفت موظفين أمريكيين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) كشف 13 موقعا إلكترونيا قالت السلطات إنها كانت جزءا من جهود صينية لاستهداف موظفين أمريكيين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات حكومية سرية أو حساسة.

وزعمت المواقع الإلكترونية الـ13 أنها تابعة لشركات استشارية أعلنت عن فرص عمل لحاليين وسابقين من حاملي التصاريح الأمنية، إلا أن المسؤولين أكدوا أن هذه الشركات كانت وهمية بالكامل وأن إعلانات الوظائف كانت مزيفة.

وتأتي مصادرة نطاقات الإنترنت هذه في إطار جهود أوسع تبذلها أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات الغربية للتحذير من مخططات مزعومة للحكومة الصينية تهدف إلى تجنيد موظفين يمكن خداعهم للكشف عن معلومات حساسة.

فعلى سبيل المثال، أصدر تحالف "العيون الخمس" الناطق بالإنجليزية لتبادل المعلومات الاستخباراتية، والذي يضم أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، نشرة تحذيرية الأسبوع الماضي تفيد بأن الصين تستهدف موظفين من تلك الدول عبر مواقع التوظيف للوصول إلى معلومات سرية أو حساسة.

وذكرت النشرة أن "جواسيس تابعين للاستخبارات العسكرية الصينية" كانوا ينتحلون صفة موظفين يعملون لصالح شركات خاصة أو مراكز أبحاث، وينشرون إعلانات لوظائف وهمية مثل محللي السياسات الخارجية أو الدفاع، ثم يمارسون ضغوطا على المتقدمين لتقديم معلومات "غير متاحة للعامة".