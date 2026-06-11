السعودية ترفع حظرا على الواردات اللبنانية دام 5 سنوات

أعلنت السعودية، الأربعاء، إنهاء الحظر الذي فرضته على الواردات اللبنانية قبل خمس سنوات، في خطوة تعد تطورا مهما في مساعي إعادة بناء العلاقات بين لبنان ودول الخليج.

وفرضت المملكة حظرا على الفواكه والخضروات اللبنانية عام 2021، قائلة إنها كانت تُستخدم في تهريب المخدرات. وفي إحدى القضايا البارزة، أعلنت السعودية ضبط أكثر من خمسة ملايين حبة من مخدر الكبتاجون مخبأة داخل شحنة رمان قادمة من لبنان.

وبعد أشهر، وسعت الدولة الخليجية الحظر ليشمل جميع المنتجات اللبنانية، وذلك عقب انتقاد وزير الإعلام اللبناني آنذاك جورج قرداحي علنا الحرب التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

وجاء فرض الحظر في وقت كان الاقتصاد اللبناني يعاني بالفعل من أزمة مالية حادة وانهيار في قيمة العملة المحلية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الأربعاء، إن رفع الحظر بقرار من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جاء نتيجة "الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة اللبنانية".

ولم يحدد البيان ماهية تلك الخطوات، إلا أن الحكومة اللبنانية أعلنت خلال العام الماضي خططًا لنزع سلاح جميع الجماعات غير الحكومية، بما في ذلك حزب الله. وقبل اندلاع أحدث مواجهة بين إسرائيل وحزب الله، كان الجيش اللبناني قد أحرز تقدمًا في تنفيذ هذه الخطة في جنوب البلاد.