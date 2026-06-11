لامين يامال يعادل 27 منتخبا في المونديال

تحمل بطولة كأس العالم بعض الحقائق الغريبة، وذلك قبل ساعات من انطلاق نسخة 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو.

ومن بين تلك الحقائق المثيرة تلك التي نقلها موقع "ذا تاتش لاين" العالمي الذي أشار إلى أن القيمة السوقية للامين يامال، تعادل قيمة أكثر من نصف عدد منتخبات المونديال.

وبحسب هذه الإحصائية فإن قيمة يامال – نجم برشلونة – السوقية، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" تضاهي قيمة 27 منتخبا بين المشاركين في المونديال.

وتبلغ القيمة السوقية للنجم الإسباني ذو الأصول الإسبانية نحو 200 مليون يورو، في حين أن هناك بعض المنتخبات تصل قيمتها السوقية للقائمة مجتمعة إلى نحو 20.3 مليون يورو مثل منتخب الأردن، و21.3 مليون يورو للعراق، و25.7 مليون لكوراساو.