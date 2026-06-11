الذهب عند أدنى مستوى في أكثر من 6 أشهر وسط صراع الشرق الأوسط

هبط الذهب اليوم الخميس لأدنى مستوى له منذ أكثر من ستة أشهر مع ارتفاع أسعار النفط عقب الضربات الأمريكية ​الجديدة على إيران، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم ‌وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

بحلول الساعة 0043 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4063.87 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ​أدنى مستوياته منذ 21 نوفمبر تشرين الثاني في وقت ​سابق من اليوم.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس ⁠آب 1.1 بالمئة إلى 4086.50 دولار.



وقال الجيش الأمريكي أمس الأربعاء إن ​الولايات المتحدة بدأت جولة جديدة من الضربات ضد أهداف متعددة خلال ​الليل في إيران، بعدما توعد الرئيس دونالد ترامب بشن هجمات جديدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين اليوم الخميس، ​بعد أن أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز عقب الضربات الأمريكية.

ويمكن ​أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تسريع التضخم، وفي حين يُنظر إلى ‌الذهب ⁠على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلبا على المعدن غير المدر للعائد.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع في مايو أيار بأسرع وتيرة ​له منذ ثلاث ​سنوات، مدفوعا ⁠بارتفاع أسعار منتجات الطاقة وسط الصراع في الشرق الأوسط، مما يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مزيدا ​من الأسباب للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ​حتى ⁠عام 2027.



وتنتظر الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر مايو أيار، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، لتقييم موقف السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ⁠الأخرى، ​هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 ​بالمئة إلى 63.15 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.6 بالمئة ليصل إلى 1655.06 دولار، بينما ​ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1225.25 دولار.







