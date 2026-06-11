المغرب يستبدل الثنائي المصاب قبل المونديال

حسم المنتخب المغربي استبدال اثنين من لاعبيه ضمن القائمة النهائية التي يخوض بها نهائيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من البرازيل وهايتي واسكتلندا.

وذكر موقف "فوت ميركاتو" الفرنسي أن المنتخب المغربي قام باستدعاء كل من مروان سعدان وأمين السباعي، بدلا من الثنائي المصاب نايف أكرد وعبدالصمد الزلزولي.

يذكر أن منتخب المغرب يستهل مشواره في المونديال بمواجهة البرازيل يوم الأحد المقبل، ثم يتقابل مع اسكتلندا يوم 20 يونيو الحالي، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة هايتي.

وكان أسود الأطلس قد حققوا إنجازا تاريخيا للكرة الأفريقية والعربية في النسخة الماضية من المونديال "قطر 2022" بالوصول إلى الدور نصف النهائي من البطولة واحتلال المركز الرابع.