مداهمات واسعة ضد عصابة احتيال انتحلت صفة الشرطة في ولاية ألمانية

تنفذ الشرطة الألمانية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عملية واسعة ضد عصابة يشتبه في أنها انتحلت صفة أفراد شرطة أو موظفين في بنوك للاحتيال على الضحايا.

وأفادت النيابة العامة وشرطة مونشنجلادباخ بأن أكثر من 300 عنصر من الشرطة الجنائية وشرطة مكافحة الشغب ووحدات خاصة يشاركون في العملية. وتشمل الإجراءات عمليات تفتيش واعتقالات في عدد من العقارات السكنية والتجارية في مدن كولونيا ونويس ودورماجن وآخن وفيرسن.

وأضافت السلطات أن العملية تأتي في إطار تحقيقات تتعلق بجرائم احتيال ارتكبتها عصابة تنشط على المستوى الدولي وعبر مناطق متعددة. وقدرت السلطات قيمة الأضرار الناجمة عن هذه الجرائم بما لا يقل عن 500 ألف يورو.

ومن المقرر أن يعلن المحققون مزيدا من التفاصيل خلال اليوم.