إصابة 3 أشخاص جراء سقوط حطام طائرات مسيرة على مبان سكنية في كراسنودار بجنوب روسيا

أعلنت سلطات الطوارئ المحلية في روسيا، اليوم الخميس، عبر تطبيق تليجرام، إخماد حريق اندلع في مصفاة أفيبسكي الروسية جراء هجوم بطائرات مسيرة.

وأكدت السلطات أنه لم تسجل أي إصابات أو وفيات جراء الحادث، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلن مركز إدارة الأزمات في كراسنودار أن النيران اندلعت في المصفاة الواقعة في بلدة أفيبسكي، إحدى أكبر مصافي النفط في جنوب روسيا، عقب الهجوم، وأنه تم إخماد الحريق صباح اليوم الخميس.

وقال محافظ إقليم كراسنودار، بنيامين كوندراتيف، عبر تطبيق تليجرام، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء سقوط حطام الطائرات المسيرة على مبان سكنية في مناطق أخرى من الإقليم.

وذكرت تقارير إعلامية أن المصفاة قامت بمعالجة نحو 7 ملايين طن من النفط الخام في السنة الأولى من الحرب التي اندلعت عام 2022.

وقالت السلطات إن 34 شخصا و12 قطعة من المعدات شاركوا في عمليات الاستجابة للحادث.

وتقع مصفاة أفيبسكي في منطقة كراسنودار الروسية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 500 ألف طن من النفط الخام شهريا، أي ما يقارب 6 ملايين طن سنويا.

وتعرضت مصفاة أفيبسكي للاستهداف مرارا من قبل أوكرانيا منذ اندلاع الحرب بين البلدين.