رئيس كولومبيا: إسرائيل تشبه النظام النازي

• غوستافو بيترو قال في مجلس الأمن معلقا على العدوان الإسرائيلي على غزة "نعود إلى الحقبة النازية"

هاجم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الأربعاء، إسرائيل وشبّهها بـ"النظام النازي"، وذلك تعليقا على حرب الإبادة التي نفذتها في قطاع غزة.

وقال بيترو، في كلمة له خلال اجتماع بمجلس الأمن الدولي، إن عشرات الآلاف قتلوا في غزة.

وأضاف "إنهم (الإسرائيليون) يمطرون الناس بالصواريخ حتى الأطفال. لا يمكن إخفاء هذه الأرقام، ولا يمكن لأي مصلحة سياسية أو اقتصادية أن تُخفي هذه الحقيقة".

وتابع: "هذا هو القاسم المشترك الحقيقي لما سأقوله هنا، وهو أننا نعود إلى الحقبة النازية"، وفق موقع "واللا" العبري.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف شهيد وأكثر من 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

وفي رده على تصريحات بيترو، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته، وصمة عار على جبين أمته العظيمة" على حد تعبيره.

وزعم ساعر: "هذا المعادي للسامية يُقلل بشكل ممنهج من شأن ذكرى المحرقة (الهولوكوست) إنه شيوعي دمر بلاده العظيمة. وقريبا سيصبح من الماضي"، في إشارة لانتهاء ولاية بيترو، حيث تشهد بلاده انتخابات رئاسية في 21 يونيو/حزيران الجاري لن يترشح فيها.

بدروه، كتب المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، على إكس: "لا شيء يبرر تصريحاته المرفوضة. إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يُنشأ ليكون منصة لأفكار أيديولوجية مشوهة ولتشويه ذكرى الهولوكوست".

وفي مايو 2024، أعلن بيترو أن بلاده ستقطع العلاقات مع إسرائيل بسبب الحرب الدائرة في غزة، وفق "واللا".

وحينها، قال بيترو لأنصاره في بوغوتا، الذين خرجوا في مسيرة احتفالاً بيوم العمال ودعماً لإصلاحاته الاجتماعية والاقتصادية: "نعلن أننا سنقطع غداً العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل بسبب حكومتها ورئيس وزرائها اللذين يدعمان الإبادة الجماعية".

وأضاف أن الدول لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأحداث في غزة.

وبحسب الموقع العبري "تدهورت العلاقات بين إسرائيل وكولومبيا منذ اندلاع حرب السيوف الحديدية (العدوان على غزة) وأعلنت كولومبيا استدعاء سفيرها من إسرائيل بعد أقل من شهر على اندلاع الحرب".

وأردف: "كما أدانت كولومبيا بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأذى الذي لحق بالمدنيين الفلسطينيين، وقد فعلت ذلك إلى جانب تشيلي وبوليفيا اللتين قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية مع إسرائيل".

وتابع موقع واللا: "علاوة على ذلك، سعت الحكومة اليسارية بقيادة بيترو إلى الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي"، لوقوع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وفي نوفمبر 2023، تقدمت جنوب إفريقيا بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وفي 29 ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بداعي انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 التي تنص على منع الإبادة الجماعية ومعاقبة المتورطين فيها.