تفاؤل حذر من قطاع الأعمال بعد مشاورات الإصلاح في المستشارية الألمانية

أبدى رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية بيتر أدريان، تفاؤلا حذرا عقب اجتماع قيادات الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع ممثلي قطاع الأعمال والنقابات.

وقال أدريان، في تصريحات لقناة "زد دي إف" الألمانية التلفزيونية: "كانت الأجواء جيدة، وكان هناك حوار قائم على الثقة.. أنا متفائل بأن يسفر ذلك في النهاية عن شيء جيد".

وكانت قيادات الائتلاف الحاكم المكون من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، قد عقدت مساء أمس الأربعاء، مشاورات استمرت أكثر من ثلاث ساعات في مقر المستشارية ببرلين مع ممثلي أرباب العمل والنقابات بشأن مشاريع الإصلاح المرتقبة.

وقال أدريان، إن الحكومة أدركت حجم الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد، مضيفا أن ألمانيا تشهد فعليا نموا صفريا منذ ست سنوات وتتخلف عن الاقتصاد العالمي.

ووصف وضع الاقتصاد الألماني بأنه يمر بـ"حالة جوهرية شديدة الصعوبة"، مشيرا إلى أن الحاجة إلى الإصلاح أصبحت كبيرة.

وأوضح أدريان، أن جميع الأطراف أبدت استعدادا كبيرا للتوصل إلى حلول توافقية، معتبرا أن هناك الآن "أساسا جيدا" لتحقيق إصلاحات هيكلية.

وأضاف أن الحكومة لديها أيضا مصلحة كبيرة في تحقيق نجاحات على هذا الصعيد، لكنها لا تملك الكثير من الوقت لتحقيق ذلك.

وبحسب المتحدث باسم الحكومة شتيفان كورنيليوس، جرى الاتفاق على إجراء مزيد من المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين.

وكانت رئيسة نقابة "آي جي ميتال"، كريستيانه بينر، قد قالت عقب الاجتماع: "كما ترون، أنا في مزاج جيد".