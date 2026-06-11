ألمانيا: ارتفاع ملحوظ في عدد المعاشات المحولة من ألمانيا إلى الخارج

يتلقى ملايين المتقاعدين الذين عملوا سابقا في ألمانيا معاشاتهم عبر تحويلات إلى خارج البلاد.

ووفقا لبيانات جديدة صادرة عن هيئة التأمين الألمانية للمعاشات، واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، جرى خلال العام الماضي تحويل أكثر من 7ر1 مليون معاش إلى الخارج، وهو مستوى مماثل للعام السابق.

ويمثل ذلك نحو 5ر6% من إجمالي نحو 2ر26 مليون دفعة معاش تصرفها الهيئة.

وقبل 20 عاما، بلغ عدد المعاشات المحولة إلى الخارج نحو 4ر1 مليون معاش فقط. وخلال الفترة من 2005 إلى 2025 ارتفع العدد بنحو 20%. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى أعداد كبيرة من العاملين المنحدرين من إيطاليا وإسبانيا واليونان ويوغوسلافيا السابقة وتركيا، الذين قدموا إلى ألمانيا خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ثم عادوا لاحقا إلى بلدانهم الأصلية مع استمرار تحويل معاشاتهم عن سنوات عملهم في ألمانيا.

وبحسب البيانات، تم تحويل نحو 24ر1 مليون دفعة معاش إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وكانت إيطاليا في الصدارة بنحو 347 ألفا، تلتها إسبانيا بنحو 190 ألفا، ثم النمسا بنحو 130 ألفا.

وشكَّل الألمان المقيمون أو المتواجدون في الخارج نحو 16% من إجمالي المعاشات المحولة إلى خارج البلاد.

وقال هيريبرت يوريس، رئيس الجمعية العامة لممثلي هيئة التأمين الألمانية للمعاشات، إن الإطار القانوني يضمن "ألا يتعرض الأشخاص لأي أضرار فيما يتعلق بالمعاش إذا كانوا يعيشون ويعملون في الخارج".

وتعقد الجمعية العامة لممثلي الهيئة، وهي إحدى هيئات الإدارة الذاتية للتأمين على المعاشات، اجتماعها اليوم الخميس في بوتسدام.