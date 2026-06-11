إخماد حريق في مصفاة أفيبسكي الروسية إثر هجوم بطائرات مسيرة

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أعلنت سلطات الطوارئ المحلية في روسيا، اليوم الخميس، عبر تطبيق تليجرام، إخماد حريق اندلع في مصفاة أفيبسكي الروسية جراء هجوم بطائرات مسيرة.

وأكدت السلطات أنه لم تسجل أي إصابات أو وفيات جراء الحادث، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت السلطات إن 34 شخصا و12 قطعة من المعدات شاركوا في عمليات الاستجابة للحادث.

وتقع مصفاة أفيبسكي في منطقة كراسنودار الروسية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 500 ألف طن من النفط الخام شهريا، أي ما يقارب 6 ملايين طن سنويا.

وتعرضت مصفاة أفيبسكي للاستهداف مرارا من قبل أوكرانيا منذ اندلاع الحرب بين البلدين.