كوريا الجنوبية تفقد 40 ألف وظيفة في مايو الماضي

أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس أن كوريا الجنوبية فقدت 40 ألف وظيفة في مايو الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، في أول تراجع لعدد الوظائف في البلاد منذ 17 شهرا، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة البيانات والإحصاء الكورية الجنوبية أن عدد العاملين في كوريا الجنوبية بلغ خلال الشهر الماضي 12ر29 مليون شخص فمقابل 16ر29 مليون شخص في نفس الشهر من العام الماضي.

ويمثل هذا أول تراجع لعدد العاملين في كوريا الجنوبية منذ ديسمبر عام 2024 عندما انخفض عدد الوظائف بمقدار 52 ألف وظيفة عقب محاولة الرئيس السابق يون سيوك-يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، ما تسبب في ضربة قوية للاقتصاد المحلي، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وظل نمو الوظائف في مستوى 200 ألف وظيفة سنويا في شهري فبراير ومارس قبل أن يتباطأ إلى 74 ألف وظيفة في أبريل الماضي.

ووصل معدل البطالة في البلاد إلى 9ر2% خلال الشهر الماضي بزيادة قدرها 1ر0 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق. وبلغ عدد العاطلين عن العمل 878 ألف شخص في مايو/أيار بزيادة 25 ألفا عاطل عن الشهر نفسه من العام الماضي.

كما بلغ معدل توظيف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، 2ر70% في مايو/أيار بانخفاض قدره 3ر0 نقطة مئوية عن العام السابق. أما بالنسبة لكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، فقد ارتفعت النسبة بمقدار 5ر0 نقطة مئوية إلى 6ر41%. .

وبحسب القطاع، ارتفع عدد الوظائف في قطاع الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية بمقدار 212 ألف وظيفة عن العام السابق، بينما أضاف قطاع الخدمات المتعلقة بالفنون والرياضة والترفيه 44 ألف وظيفة.

ومن بين القطاعات الأخرى التي حققت مكاسب كبيرة، أضاف قطاع النقل والخدمات اللوجستية 36 ألف وظيفة.

ومن ناحية أخرى، فقد قطاع التصنيع 140 ألف وظيفة في مايو بينما خسر قطاع الزراعة والغابات ومصايد الأسماك 121 ألف وظيفة.