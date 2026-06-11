بلدة فلبينية تسعى للحصول على مساعدات غذائية عاجلة لمواجهة الجوع بالقرى التي ضربها الزلزال

دعا اليوم الخميس عمدة بلدة بجنوب الفلبين ، تضررت بشدة من زلزال قوي، إلى استخدام المروحيات لجلب الطعام لمواجهة الجوع في عدد من القرى التي عزلتها الانهيارات الأرضية.

وكان زلزال بقوة 8ر7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب إقليم سارانجاني بجنوب الفلبين الاثنين الماضي، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 47 شخصا وإصابة 688 آخرين، في حين مازال هناك 31 شخصا في عداد المفقودين.

ويشار إلى أن أكثر من 45 ألف شخص مازالوا نازحين، نصفهم يقيم في أماكن إيواء طارئة، عقب أن دمر الزلزال أكثر من 12600 منزل في بلدات ومدن.

وسجل إقليم سارانجاني 20 حالة وفاة بسبب الزلزال، فيما تعد أعلى حصيلة ضحايا في الأقاليم المتضررة، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى الانهيارات الأرضية التي طمرت منازل في بلدة جلان، وفقا لما قاله مكتب بالدفاع المدني.

وقال فيكتور جيمس ياب، عمدة جلان إن التيار الكهربائي ما يزال منقطعا في الإقليم، وأنه يتعذر الوصول إلى 10 من بين 31 قرية في بلدته بسبب الانهيارات الأرضية. وطالب الحكومة بإرسال مروحيات تابعة للقوات الجوية فورا لإيصال الطعام والمساعدات الأخرى للمناطق المتضررة.

وأضاف لإذاعة دي زد ام ام " نحن في حاجة للطعام والمياه، ولكن يصعب إيصالهما إلى بعض القرى التي مازالت معزولة". وقال " هناك حاجة للمروحيات لكي تقوم بنقل الطعام لأن الناس في هذه القرى يعانون من الجوع".