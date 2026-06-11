وزير الخارجية الألماني الأسبق: إعادة تسليح جيشنا تثير مخاوف تاريخية لدى الجيران

يرى وزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا فيشر، أن إعادة تسليح الجيش الألماني تثير قلق جيران ألمانيا بدرجة أكبر مما يدركه كثيرون.

وقال فيشر "78 عاما"، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في كولونيا: "هذا يوقظ مخاوف قديمة"، مضيفا أن ذلك ينطبق على "الفرنسيين والبولنديين والهولنديين والبلجيكيين واللوكسمبورجيين".

وقال: "ولهذا لم يكن فريدريش ميرتس موفقا عندما أعلن بصوت مرتفع أن ألمانيا تريد بناء أقوى جيش تقليدي".

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قال في أول بيان حكومي له أمام البرلمان الألماني في 14 مايو 2025، إن ألمانيا ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل مستمر.

وأضاف ميرتس: "ستوفر الحكومة الألمانية مستقبلا جميع الموارد المالية التي يحتاجها الجيش الألماني ليصبح أقوى جيش تقليدي في أوروبا.. وهذا ليس أكثر مما يليق بالدولة الأكبر سكانا والأقوى اقتصادا في أوروبا".

وقال فيشر، إن مثل هذه التصريحات تثير مخاوف تاريخية، خاصة في ظل ابتعاد الولايات المتحدة عن أوروبا، مضيفا أن الانسحاب الأمريكي يمثل تحولا جذريا في الوضع الأوروبي.

وتابع فيشر: "الوجود الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية لم يضمن أمننا فقط، بل ضمن أيضا أمن الآخرين منا"، مضيفا أن ذلك جعل من الأسهل كثيرا على الأوروبيين تقبل عودة قوة ألمانيا بعد عام 1949 ولاحقا إعادة توحيدها.

وأشار إلى أن أول أمين عام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، لورد إسماي، قال ذات مرة إن الحلف أُنشئ "لإبقاء الروس خارجا، والأمريكيين في الداخل، والألمان في الأسفل".

وأضاف فيشر: "من حيث المبدأ ما زال هذا ينطبق حتى اليوم، لكن الأمريكيين أصبحوا عمليا خارج المشهد، وفي الوقت نفسه تعيد ألمانيا تسليح نفسها".