 وزير الشحن الهندي: مقتل 3 بحارة في هجوم أمريكي على سفينة شحن بالقرب من مضيق هرمز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الشحن الهندي: مقتل 3 بحارة في هجوم أمريكي على سفينة شحن بالقرب من مضيق هرمز

نيودلهي - (د ب ا)
نشر في: الخميس 11 يونيو 2026 - 10:23 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2026 - 10:23 ص

أعلن وزير الشحن الهندي سارباناندا سونوال اليوم الخميس مقتل ثلاثة بحارة هنود عقب تعرض سفينة تجارية لهجوم من الجيش الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن وزير الشحن كتب عبر منصة " اكس " للأسف، تأكد مقتل ثلاثة بحارة بعدما أفادت تقارير سابقة بفقدانهم، وذلك بعد انتشال جثتين". ولم يتضح مكان الجثة الثالثة بعد.

وذكر التلفزيون الهندي " انديا تي في" أن هذا التأكد جاء عقب أن قالت وزارة الخارجية إنه تم إنقاذ 21 من بين أفراد طاقم سفينة ام تي سيتيبيلو البالغ عددهم 24 شخصا، التي تعرضت لهجوم قبالة ساحل عمان.

وفي ذلك الوقت، أفادت التقارير بفقدان ثلاثة هنود، واستمرار عمليات البحث والانقاذ بالتنسيق مع السلطات العمانية.

واتهمت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي السفينة بـ " انتهاك الحظر المفروض من خلال محاولة نقل نفط من إيران". وأطلق الجيش النار على غرفة المحرك بالسفينة لوقفها.

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