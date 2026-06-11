تعتزم السلطات الفرنسية والسويسرية، فرض قيود لمدة أسبوع على الحدود بين الدولتين أشبه بتلك التي جرى تطبيقها في أثناء مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا، بالتزامن مع حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقادة آخرين قمة مجموعة السبع المقرر أن تنطلق يوم الاثنين المقبل، وسط مخاوف لدى المنظمين من احتمال أن تشهد احتجاجات عنيفة.

وتهدف القمة، التي تعقد خلال الفترة من 15 وحتى 17 من يونيو الجاري في بلدة "إيفيان لي بان" الفرنسية، على ضفاف بحيرة جنيف، إلى بحث قضايا الشرق الأوسط وأوكرانيا، والاختلالات الاقتصادية العالمية.

وفي مدينة جنيف السويسرية المجاورة، يسعى أصحاب الأعمال والقادة المحليون، إلى تجنب تكرار الاحتجاجات العنيفة التي كانت تسببت في تحطيم واجهات المحال التجارية، على هامش انعقاد قمة مجموعة الثماني في عام 2003، عندما كانت روسيا ضمن أعضاء المجموعة.

يشار إلى أن الاحتجاجات ليست جديدة على مثل هذه التجمعات النخبوية.

ويرغب النشطاء هذه المرة في التعبير عن استيائهم من أداء ترامب في قضايا مختلفة مثل الرسوم الجمركية وحرب إيران وقضايا المناخ، وحتى تسليط الضوء على علاقاته السابقة برجل الأعمال المدان في جرائم جنسية جيفري إبستين.