هيجسيث: كل الخيارات مطروحة بشأن كوبا والقرار النهائي بيد ترامب

أكد وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، أن الولايات المتحدة لا تستبعد أي خيارات في التعامل مع القيادة الكوبية، مشددا على أن القرار النهائي بشأن أي خطوات محتملة يعود إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال هيجسيث، ردا على سؤال للصحفيين حول احتمال استهداف أو احتجاز الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل، إن "جميع الخيارات مطروحة"، دون الخوض في تفاصيل إضافية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف أن الرئيس ترامب هو صاحب القرار فيما يتعلق بالإجراءات التي قد تتخذها واشنطن تجاه كوبا، معتبرا أن مستقبل العلاقات بين البلدين يرتبط بالقرارات التي ستتخذها كل من القيادة الكوبية والإدارة الأمريكية.

وأشار وزير الحرب الأمريكي إلى أن الوزارة "في حالة استعداد وجاهزية للتعامل مع أي تطورات محتملة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت صعدت فيه الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والاقتصادية على كوبا خلال الأشهر الأخيرة.

ففي يناير الماضي، وقع الرئيس ترامب مرسوما يتيح فرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تزود كوبا بالنفط، كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب ما وصفه بـ"التهديد الكوبي للأمن القومي الأمريكي".

وأدت هذه الإجراءات إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على الجزيرة، حيث تفاقمت أزمة الوقود وانعكس ذلك على إنتاج الكهرباء وقطاع النقل وإمدادات الغذاء، فضلا عن تأثيره على الخدمات الصحية والتعليمية.

وتشهد العلاقات بين واشنطن وهافانا توترا مستمرا منذ عقود، في ظل استمرار الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على كوبا منذ ستينيات القرن الماضي، بينما تواصل الحكومة الكوبية المطالبة برفع العقوبات باعتباره شرطا أساسيا لأي تقارب أو تطبيع حقيقي.