مصادر: مستويات واردات اليابان من النفط الخام ستعود في يوليو المقبل لما كانت عليه

تتوقع اليابان، عودة مستوى واردات النفط الخام في يوليو المقبل لما كانت عليه من قبل، حسبما قالت مصادر على صلة بالأمر اليوم الخميس، إذ ستعزز مشترياتها من الموردين من الدول غير الشرق أوسطية مثل الولايات المتحدة في ظل إغلاق مضيق هرمز.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن اليابان تعتمد على الشرق الأوسط من أجل أكثر من 90% من وارداتها من النفط الخام، ولكن مع توقف الشحنات تقريبا عبر مضيق هرمز "الممر الرئيسي لنقل الطاقة، الذي يمر عبره عادة نحو 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا"، اضطرت اليابان للسعي للحصول على إمدادات من دول أخرى.

وقالت المصادر، إنه من المتوقع أن تعلن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي التوقعات خلال اجتماع وزاري مقرر في وقت لاحق من اليوم يناقش موقف البلاد من التطورات في الشرق الأوسط.