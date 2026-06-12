ريال مدريد يحسم صفقة برناردو سيلفا متفوقًا على برشلونة وأتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد نجح في حسم التعاقد مع النجم البرتغالي برناردو سيلفا، متفوقًا على غريميه برشلونة وأتلتيكو مدريد، في واحدة من أبرز صفقات الانتقالات المقبلة.

وبحسب التقارير، فإن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا سيصبح لاعبًا حرًا اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي، ليطوي صفحة امتدت تسع سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت المصادر إلى أن ريال مدريد تمكن من إنهاء الصفقة لصالحه بعد منافسة قوية من برشلونة وأتلتيكو مدريد، حيث كان اللاعب محل اهتمام عدد من كبار الأندية في أوروبا.

وأوضح التقرير أن برناردو سيلفا وافق على الشروط الشخصية مع ريال مدريد، ووقّع عقدًا لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث، على أن يبدأ تجربة جديدة في الدوري الإسباني خلال الموسم المقبل.

ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه اللاعب مشاركته مع منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم 2026.

وبهذه الصفقة، يعزز ريال مدريد صفوفه بأحد أبرز لاعبي خط الوسط في أوروبا، في خطوة تعكس قوة النادي في سوق الانتقالات وتفوقه على منافسيه المباشرين.