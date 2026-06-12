ألفارادو بعد الفوز على جنوب أفريقيا: شعور يفوق الوصف في افتتاح المونديال

أعرب روبرتو ألفارادو، جناح منتخب المكسيك، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الفوز على جنوب أفريقيا في افتتاح بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللعب أمام الجماهير المكسيكية كان تجربة استثنائية بالنسبة له.

واستهل المنتخب المكسيكي مشواره في كأس العالم 2026 بالفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وقال ألفارادو في تصريحات عقب اللقاء: "كان شعورًا رائعًا للغاية، يفوق الوصف، وهو أمر كنت أحلم به دائمًا؛ أن أخوض مباراة بهذا الحجم على أرضنا وبين جماهيرنا".

وأضاف: "كانت خطتنا تعتمد على الضغط منذ البداية، لكننا خفضنا الإيقاع قليلًا بعد ذلك، وربما افتقدنا بعض الصبر والاستحواذ على الكرة".

وتحدث جناح المكسيك عن تمريرته الحاسمة في المباراة، قائلًا: "أنا سعيد لأن راؤول تمكن من تسجيل هذا الهدف. بين الشوطين طلب مني أن أرسل له كرة عرضية، ولم أتردد في ذلك، وكنت أعلم أن تلك المنطقة قد تشكل خطورة على المنافس".

واختتم تصريحاته: "الحمد لله تمكنت من صناعة الهدف، ونجح راؤول في هز الشباك ومساعدة الفريق على تحقيق الفوز".