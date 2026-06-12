خيمينيز يكلل مسيرته مع المكسيك برقم مميز بعد افتتاح كأس العالم

سجل راؤول خيمنيز الهدف الثاني لمنتخب المكسيك في شباك جنوب إفريقيا في مباراة افتتاح كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وجاء هدف خيمنيز في الدقيقة 67 من المباراة المقامة في ملعب “أزتيكا” وذلك بعد عرضية من زميله ألفارادو من الجهة اليمنى، ليوجهها خيمنيز بضربة رأس في شباك المنتخب الجنوب إفريقي.

ورغم تألقه بقميص منتخب المكسيك، سجل خيمنيز هدفه الأول في تاريخ مشاركاته مع المكسيك في كأس العالم، وهو الذي شارك في نسخ 2014 و2018 و2022.

وسجل خيمنيز، الذي أعلن ناديه فولهام الإنجليزي رحيله إلى وولفرهامبتون ابتداء من الموسم المقبل، هدفه رقم 46 للمنتخب المكسيكي طوال مسيرته الدولية التي بدأت عام 2013.

وعادل خيمنيز رقم المهاجم الدولي السابق جاريد بورجيتي، ليشاركه المركز الثاني في ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخب، وأصبح على بعد ستة أهداف من معادلة صاحب المركز الأول والهداف التاريخي للمنتخب خافيير هيرنانديز (شيشاريتو) والذي سجل 52 هدفًا.