مدرب جنوب أفريقيا يعدد أسباب الخسارة أمام المكسيك

أكد هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، أن الأخطاء الفردية والبطاقات الحمراء كانت السبب الرئيسي وراء خسارة فريقه أمام المكسيك في افتتاح بطولة كأس العالم 2026.

وخسر منتخب جنوب أفريقيا أمام المكسيك بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالمونديال.

وقال بروس في تصريحات عقب اللقاء: "من الصعب الحديث كثيرًا عن البطاقة الحمراء الأولى، أما الثانية فأعتقد أن اللاعب المكسيكي أعاق لاعبنا، لكن الحكم اتخذ قرارًا مختلفًا".

وأضاف: "من المؤسف أن تنتهي مباراة بهذا الحجم ونحن نلعب بتسعة لاعبين".

ورغم الهزيمة، أبدى المدرب البلجيكي رضاه عن بعض فترات أداء فريقه، مشيرًا إلى أن المكسيك واجهت صعوبات في اختراق دفاعات جنوب أفريقيا.

وأوضح: "أرى أن فريقي قدم مباراة جيدة في العديد من الفترات، بل إن المنتخب المكسيكي عانى أحيانًا لإيجاد الحلول والمساحات".

وتابع: "يجب أن نتحسن أكثر عندما نستحوذ على الكرة، لأن هذا الجانب لم يكن بالمستوى المطلوب، وسنعمل على تطويره قبل المباراة المقبلة".

وأرجع بروس استقبال فريقه للهدفين إلى أخطاء بسيطة في التمرير وفقدان الكرة، قائلًا: "عندما تواجه المنتخب المضيف يكون هناك ضغط كبير، لكن ما كلفنا المباراة حقًا هو الأخطاء السهلة. فقدنا الكرة مرتين في مناطق خطيرة، واستغل المنافس ذلك وسجل هدفين".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التعلم من أخطاء المباراة والتركيز على المواجهات المقبلة من أجل الحفاظ على آمال التأهل للدور التالي.