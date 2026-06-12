ليرا: طموح المكسيك بلا حدود

قال لاعب خط وسط منتخب المكسيك، إريك ليرا، إن سقف طموحات المنتخب المضيف “لا حدود له”، بعد تحقيق الفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0 في افتتاح مباريات كأس العالم.

وقدم المنتخب المكسيكي أداءً قويًا في المباراة التي أُقيمت على ملعب أزتيكا، حيث سجل كل من جوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز هدفي اللقاء، رغم إنهاء المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد القائد سيزار مونتيس، في مواجهة شهدت ندرة في تهديدات الخصم.

وجاء هذا الفوز ليمنح المكسيك أول انتصار في المباراة الافتتاحية بعد سبع محاولات سابقة فاشلة في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وقال ليرا، الذي صنع هدفًا في اللقاء، في تصريحات صحفية: “كانت مباراة صعبة من الناحية العاطفية لأننا لا نمر بمثل هذه اللحظات كثيرًا في حياتنا”.

وأضاف: “كانت لحظة معقدة، لكننا عملنا على الجانب الذهني حتى لا يؤثر علينا، وتمكنا من أداء عملنا بأفضل شكل ممكن”.

وشهدت المباراة واقعة تاريخية بعدما أصبحت الأولى في تاريخ كأس العالم التي تشهد ثلاث حالات طرد، ما جعلها تدخل سجلات البطولة من باب خاص.

وأكد ليرا أهمية الانتصار قائلًا: “الحصول على النقاط الثلاث كان أمرًا مهمًا، وبفضل ذلك نجحنا في تحقيق الهدف”.

وتابع: “الآن علينا التأكد من جاهزية الجميع بنسبة 100% من أجل المباراة المقبلة ومحاولة حصد النقاط الثلاث مجددًا”.

وختم لاعب وسط المكسيك تصريحاته بالقول: “السماء هي الحد، لن نرضى بأي شيء أقل من ذلك”.

ويستعد المنتخب المكسيكي لمواجهة كوريا الجنوبية في الجولة المقبلة ضمن منافسات المجموعة الأولى.