عودة 724 أسرة إلى أفغانستان في يوم واحد من خلال عدة معابر

أفاد مسؤول أفغاني، اليوم الخميس، بعودة 724 أسرة إلى أفغانستان من خلال أربعة معابر، خلال يوم واحد.

وشارك حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم إمارة أفغانستان الإسلامية، تقريرا أصدرته المفوضية العليا لشؤون المهاجرين، وذلك على حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، جاء فيه أن هناك 657 أسرة، تضم 3506 أفراد، عادت إلى البلاد، أمس الأربعاء، عبر معبر تورخم.

وأضاف المسؤول الأفغاني أنه قد تم نقل 504 أسر، تضم 2922 فردا، إلى ولايات نانجارهار وكونار ولجمان وكابول، وتلقت مساعدات نقل تجاوزت قيمتها 99ر1 مليون أفغاني.

وبحسب التقرير، فقد تلقت 619 أسرة مساعدات نقدية في تورخم، بقيمة إجمالية بلغت 2ر5 مليون أفغاني (الدولار الواحد يساوي 50ر62 أفغاني). كما تم تقديم خدمات للصحة والاتصالات في مخيم عمري.