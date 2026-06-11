أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و378 ألفا و820 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و378 ألفا و820 فردا، من بينهم 1310 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12010 دبابات، 24 ألفا و727 مركبة قتالية مدرعة، 43 ألفا و787 نظام مدفعية، و1859 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1416 من أنظمة الدفاع الجوي.

وكشف البيان، عن تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و342 ألفا و651 طائرة مسيرة، و4733 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و105 آلاف و498 من المركبات وخزانات الوقود، و4277 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.