باريس سان جيرمان يشارك في سباق ضم مايكل أوليسه من بايرن ميونخ

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دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سباق التعاقد مع الجناح الفرنسي مايكل أوليسه، نجم بايرن ميونخ الألماني، الذي تحظى خدماته أيضًا باهتمام ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن المدرب لويس أنريكي يرغب في ضم أوليسه لتعزيز خط هجوم الفريق الباريسي استعدادًا للموسم المقبل، وأن النادي مستعد لتقديم عرض مالي يصل إلى 120 مليون يورو للحصول على توقيع اللاعب.

يُذكر أن مايكل أوليسه مرتبط بعقد مع بايرن ميونخ يمتد حتى يونيو 2029، مما يجعل صفقة الانتقال واحدة من أبرز الصفقات المحتملة في ميركاتو الصيف الحالي.