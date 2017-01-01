بيع تذكارات نجم التنس الألماني السابق بوريس بيكر في مزاد لتسديد ديونه

اختتم اليوم الخميس في لندن مزاد علني لبيع تذكارات نجم رياضة التنس العالمية، بوريس بيكر، وبينها كؤوس ومضارب خاصة به، بعدما تخلى النجم الألماني السابق عن إجراءات قضائية سعى من خلالها إلى منع إقامة المزاد.

ومن المتوقع أن تصل حصيلة المزاد الذي نظمته صالة مزادات "وايليس هاردي اند كو" عبر الانترنت إلى أكثر من 500 ألف جنيه أسترليني (630 ألف دولار) ستذهب إلى تسديد ديون بيكر، بعدما تم الإعلان في عام 2017 عن إفلاس النجم العالمي الفائز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس ثلاث مرات ، لتسديد ديون لبنك "أربوتنوت لاتام" الخاص، ومقره لندن.

وجرى عرض 82 من تذكارات بيكر لأول مرة للبيع في عام 2018 ولكن تم إيقاف المزاد بعدما طعن بيكر، البالغ من العمر 51 عاما، على قرار إفلاسه في بريطانيا وزعم أن له حصانة دبلوماسية حيث جرى تعيينه ملحقا للشؤون الرياضية لجمهورية أفريقيا الوسطى لدى الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن التذكارات المعروضة للبيع في المزاد مضرب تنس ماركة بوما يعود لعام 1988، وله غطاء يحمل توقيع بيكر، وقد وصل سعره اليوم في المزاد إلى 13 ألفا و400 جنيه استرليني.

ووصل سعر هدية "بامبي الغزال الذهبي" التي تلقاها بيكر بعد فوزه بلقب رجل العام في ألمانيا في عام 1985، إلى 30 ألفا و600 جنيه أسترليني.

ومن المتوقع أن يصل سعر نسخة طبق الأصل من كأس فردي التنس في بطولة ويمبلدون والتي أهديت من اتحاد التنس الألماني لبيكر بعد فوزه بالبطولة في عام 1985، إلى حوالي 32 ألفا ومئة جنيه أسترليني.

وكانت صالة مزادات ""وايليس هاردي اند كو" قالت في وقت سابق إن بيكر وافق على دفع "الخسائر والتكاليف" الناجمة عن تأخير المزاد.

وعلى مدار مسيرته الرياضية، فاز بيكر بستة ألقاب في بطولات جراند سلام الكبرى للتنس، صنعت منه أحد أكبر رياضيي ألمانيا خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، بعدما فاز بأول ألقابه في ويمبلدون وهو في السابعة عشرة من عمره.

ويعمل بيكر الآن معلقا رياضيا لدى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووسائل إعلام أخرى.